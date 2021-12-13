Влада пригнічує прогресивні та інноваційні сили новими податками, - Рудик

Держава збільшує податки для малого і середнього бізнесу, і витрачає ці гроші на посилення влади Зеленського. На цьому наголошує лідерка партії «Голос» Кіра Рудик у своєму блозі.

«Спотворена логіка влади веде до нарощування довгострокових кризових явищ в економіці, які наносять країні співставний з російською агресією рівень збитків. Чергові маркери — держбюджет 2022 року, прийняття закону 5600 проти середнього класу та підприємців і повне ігнорування владою потреб економіки 21 століття», — зазначає народна депутатка.

Вона нагадала, що закон №5600 анонсували як другу частину закону проти олігархів. Але замість додаткових податків на олігархів (наприклад, збільшення ренти на руду), отримали зменшення податкового навантаження на олігархів і "цілий букет нових податків для бізнесу та громадян" — від додаткових податків на купівлю житла до податку на городи.

«Замість справедливих податкових правил для всіх без пільг для великого бізнесу ми маємо дивну ситуацію: олігархи або отримують знижені податки, або взагалі дотації від бюджету, а нові податки вводяться для тих, хто найбільше постраждав від останніх криз — коронавірусу, енергетичної кризи та економічної стагнації — малий та середній бізнес, наймані працівники, середній клас. Де тут логіка?» — обурилася лідерка «Голосу».

За її словами, інтереси малого та середнього бізнесу, крім окремих депутатів та невеликих опозиційних фракцій, інтереси не репрезентує.

«Підтримка бізнесу під час карантину — 3 млрд грн для всіх підприємців та ще 8 — для чергової популістичної програми президента, 1000 гривень за вакцинацію. Цього недостатньо для захисту економіки від наслідків кризи. Українська економіка стагнує, і замість того, щоб створювати стимули для її розвитку, влада пригнічує всі прогресивні та інноваційні сили новими податками», — констатує Кіра Рудик.