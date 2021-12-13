Понад 40% українців вважають політику Угорщини на Закарпатті підготовкою до анексії

Понад 40% українців вважають політику Угорщини на Закарпатті підготовкою до окупації цього регіону.

Про це свідчить опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології на замовлення Інституту центральноєвропейської стратегії у рамках спецпроєкту Re:Open Zakarpattia.

Респондентів питали, що вони думають про нинішню політику Угорщини щодо угорської нацменшини на Закарпатті - фінансування шкіл, вчителів, надання грантів підприємцям тощо.

41,4% учасників опитування назвали такі дії Угорщини підготовкою до можливого приєднання цих територій до Угорщини. Тільки 19,9% вважають це дружньою допомогою угорській меншині на Закарпатті, а 18,4% - сприянням розвитку краю на умовах України. Кожен п'ятий респондент не зміг відповісти на це питання.

Проте таке ставлення до політики Угорщини на Закарпатті відрізняється від думки самих жителів Закарпатської області. За результатами регіонального опитування, проведеного у серпні-вересні у 2020 році, 31,5% респондентів назвали дії Угорщини дружньою допомогою угорській меншині на Закарпатті, а ще 40% - сприянням розвитку краю за умови узгодженості дій угорського уряду з умовами українського уряд.

Загалом ставлення українців до Угорщини доволі скептичне.

Соціологи просили оцінити відношення до України з боку таких країн, як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Чехія. З'ясувалося, що тільки 28,3% українців вважають Угорщину дружньою державою, а 15,3% - ворожою.

Нагадаємо, що відносини між Україною та Угорщиною погіршилися в 2017 році через прийняття Верховною Радою нового закону про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їхньої діаспори в Закарпатській області. Угорське МЗС у відповідь почало блокувати участь України в заходах НАТО.

У 2019 році Україна внесла поправки в закон про освіту, відтермінувавши до 1 вересня 2023 року дію мовної статті, що розлютила Угорщину, але Будапешт це не влаштувало.

Ще більше загострення відбулося під час місцевих виборів у жовтні 2020. Сіярто відкрито закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України", після чого МЗС України вручило ноту протесту угорському послу.

У 2021 році Угорщина домовилась з Росією про транзит газу в обхід України.