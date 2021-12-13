Рада на останньому пленарному тижні року не розглядатиме законопроєкт про столицю, питання перенесли на січень, – джерела

Верховна Рада на останньому пленарному тижні в цьому році не буде розглядати законопроєкти про місцеві державні адміністрації і про столицю, як планували раніше.

Під час погоджувальної ради в понеділок про розгляд законопроєкту про столицю не згадували. Його немає і в плані порядку денного тижня, отриманого вчора LB.ua від джерел. На погоджувальній голова комітету з питань містобудування Андрій Клочко попросив на цьому тижні внести до розкладу законопроєкт про місцеві державні адміністрації.

Один зі співрозмовників видання називає причиною відтермінування розгляду брак часу.

"Немає часу на законопроєкт про місцеві державні адміністрації, треба 5 годин в залі або позачергове засідання. А це нереалістично, бо у вівторок засідання буде до 17-18:30, а у четвер – до вичерпання питання локалізації. Будемо розглядати в січні", – повідомило джерело.

Інші співрозмовники видання пояснюють, що розгляд законопроєктів відкладають через брак голосів. Монобільшість не має необхідних 226 "за", а група "За майбутнє", яка часто "виручала" "Слугу народу" своєю підтримкою законопроєктів, поки не готова голосувати.

Джерела додали, що в Офісі президента минулої пʼятниці відбулися консультації щодо законопроєкту про столицю.

Нагадаємо, обидва документи спочатку хотіли розглядати за спецпроцедурою – тобто тільки з пріорітетними правками. Однак згоди на це в парламентському залі не знайшлося, тож фракції і групи домовилися зняти близько 90% правок і розглядати їх за звичайними процедурами.

Член профільного комітет Віталій Безгін говорив, що щодо голосування спочатку законопроєкту про місцеві державні адміністрації, а вже потім – про столицю, була домовленість з європейськими партнерами.

Він також сказав, що в залі вистачило б голосів за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю, а щодо аналогічної процедури із законопроєктом про адміністрації "були нюанси" – одна з депутатських фракцій або груп виступила проти.

За інформацією джерел LB, саме група "За майбутнє" не давала голосів за спецпроцедуру по законопроєкту про місцеві адміністрації. Однак була домовленість, що вони будуть голосувати за обидва закони (і про столицю) в цілому.

У листопаді віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що до ухвалення законопроєкту про столицю в другому читанні парламент буде розглядати проєкт про місцеві держадміністрації.

"Ми хотіли би спочатку проголосувати 4298 – законопроєкт про місцеві державні адміністрації, який закладає фундаментальні підвалини по роботі голів місцевих державних адміністрацій, на яких буде базуватися пропозиція по закону про столицю щодо переформатування роботи голови КМДА в роботу такого схожого на префекта чиновника. А законно обраний мер буде продовжувати виконувати свої делеговані функції, зокрема реформувати якісно сферу громадського транспорту", – сказав він.

Законопроєкт про столицю – один із найбільш дискусійних – розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА. Столична влада виступає проти нього і вважає, що його ухвалення загрожує місту "управлінським хаосом".

У монобільшості натомість стверджують, що мер Києва Віталій Кличко не позбудеться своїх повноважень, а буде займатися конкретно тим, чим має займатися мер міста.

19 жовтня перший віцеспікер парламенту Корнієнко повідомив, що закон про столицю в другому читанні можуть розглядати за спецпроцедурою, адже до нього подали близько 1000 правок. Нардепи сподівалися, що завдяки особливій процедурі пройти цей документ вдастся за 2-3 години.

20 жовтня профільний комітет рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт про столицію в другому читанні. За словами Корнієнка, це мало б відбутися вже до Нового року.