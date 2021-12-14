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Рада узаконила цифрові посвідчення УБД

Електронне посвідчення ветерана буде використовуватися на рівні з паперовим.

Рада узаконила цифрові посвідчення УБД
Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Верховна Рада 14 грудня ухвалила в цілому законопроєкт №5694, який передбачає створення Єдиного державного реєстру ветеранів та електронного посвідчення ветерана.

Це рішення підтримали 310 народних депутатів.

Закон закріплює на законодавчому рівні можливість використання громадянами України відображення в електронній формі інформації, що міститься у посвідченні ветерана війни, постраждалого учасника Революції Гідності, особи, на яку поширюється закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (е-Посвідчення ветерана).

Також передбачено налагодження автоматизованого інформаційного обміну між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

За оцінками авторів законопроєкту, в Україні нараховується близько 1,2 мільйона ветеранів війни. Вести електронну базу даних українських ветеранів буде Міністерство у справах ветеранів.

У листопаді 2021 року віцепрезидент Apple Марк Леннон повідомив, що Міністерство у справах ветеранів співпрацюватиме з американською компанією щодо діджиталізації українських ветеранських сервісів та розвитку системи психологічної реабілітації.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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