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Президенти Польщі та Литви за кілька днів приїдуть в Україну

Це буде перша зустріч президентів формату Люблінського трикутника. 

Президенти Польщі та Литви за кілька днів приїдуть в Україну
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

За кілька днів до України з офіційними візитами приїдуть президенти Польщі і Литви Анджей Дуда та Гітанас Науседа.

Про це в Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Уперше зустрінемось особисто у форматі Люблінського трикутника. Ціную цей прояв солідарності й підтримки! Спільно поглиблюємо україно-литовсько-польське стратегічне партнерство", – зазначив він.

У канцлеряї польського президента повідомили, що візит відбудеться 20 грудня, пише УП

Нагадаємо, у липні 2020 Україна, Польща та Литва створили новий формат взаємодії – "Люблінський трикутник". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що це формат, який буде важливим елементом розвитку і зміцнення Центральної Європи, але також зміцнення України як повноправного члена європейської і євроатлантичної сім’ї народів.

Анджей Дуда перебував із офіційним візитом в Україні в жовтні минулого року. Науседа відвідував Київ у березні 2021. І Польща, і Литва активно виступають на підтримку України на тлі російської агресії. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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