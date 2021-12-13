Кулеба обговорив з очільницею МЗС Німеччини врегулювання на Донбасі та "Північний потік-2"

Анналена Бербок запевнила в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову із новопризначеною федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Кулеба розповів німецькій колезі про актуальну безпекову ситуацію вздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, підтвердив відданість нашої держави політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту.

Міністр підкреслив, що Україна активно виступає за дієву роботу Нормандського формату як важливого майданчика для переговорів. Він подякував Німеччині, яка разом із Францією докладає зусиль задля повернення Росії за стіл переговорів.

“Високо цінуємо, що в коаліційній угоді нового уряду Німеччини приділяється пріоритетна увага відновленню миру в нашій державі. Ми конструктивно налаштовані рухатися вперед в рамках процесу мирного врегулювання, який має починатися з безпекових питань. Переконані, що повне втілення принципу “спочатку безпека” дозволить досягти подальшого прогресу і в політичній частині Мінських домовленостей”, - зауважив Дмитро Кулеба.

Він також привітав підтримку України з боку інших партнерів у контексті активізації процесу мирного врегулювання, наголосивши на незмінній позиції Києва: “Жодні рішення про Україну не можуть ухвалюватися без України”.

Анналена Бербок запевнила в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, готовності до спільної роботи задля зрушення з місця переговорів у Нормандському форматі.

Кулеба подякував своїй німецькій колезі за чітку позицію щодо "Північного потоку-2". Міністри погодилися, що до проєкту має застосовуватися європейське енергетичне законодавство.

Вони також обговорили кроки задля зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

Глави МЗС України та Німеччини домовилися активізувати співробітництво в сферах розвитку альтернативних джерел енергії, виробництві і транспортуванні водню, збільшенні обсягів торгівлі та інвестицій. Міністр також висловив зацікавленість в перезавантаженні рівноправного діалогу України та Німеччини з історичних питань.

Дмитро Кулеба запросив Анналену Бербок відвідати нашу державу з візитом наступного року.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що новий уряд Німеччини готовий заблокувати "Північний потік-2" у разі, якщо Росія піде на нову агресію щодо України.