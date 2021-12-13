ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнер"

Європейський союз запровадив санкції проти російської ПВК "Вагнер" та низки пов'язаних із нею осіб та організацій, які становили загрозу в Лівії, Сирії та в Україні.

Про це повідомляється в Офіційному журналі ЄС, пише "Інтерфакс-Україна".

Під санкції, окрім самої компанії, підпали, зокрема, вісім осіб. Серед них - відзначений як "командувач" Олександр Кузнєцов, якого в ЄС вважають "відповідальним за діяльність групи "Вагнера", яка підриває мир, стабільність та безпеку в Лівії".

Також у списку санкцій фігурує Дмитро Уткін, названий там засновником ПВК "Вагнер". Під його командуванням здійснювалися дії, які "підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України".

Крім того, до списку санкцій потрапив названий у ньому одним із засновників ПВК "Вагнера" Андрій Трошев, який підтримує владу Сирії. Крім того, санкції запровадили також проти Андрія Богатова, одного з основних учасників ПВК, Дениса Харитонова та Сергія Щербакова, яких у ЄС вважають за співробітників ПВК.

Нагадаємо, Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти ПВК "Вагнер" 25 листопада. У резолюції євродепутати зазначили, що ПВК "Вагнера" та інших воєнізованих підрядників, керованих Росією, слід розглядати як "довірені організації російської держави", що діють на її користь.