Ломаченко розгромив Коммі одноголосним рішенням суддів (оновлено)
Ломаченко розгромив Коммі одноголосним рішенням суддів (оновлено)
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
У Харкові на виклику поранили п’ятьох поліцейських
У Харкові на виклику поранили п’ятьох поліцейських
Помер 38-річний ексдепутат Київради Олексій Новіков
Помер 38-річний ексдепутат Київради Олексій Новіков
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Зеленський просить Кабмін розглянути питання про звільнення Гогілашвілі
Зеленський просить Кабмін розглянути питання про звільнення Гогілашвілі
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
Розвал Боснії вже розпочався
Розвал Боснії вже розпочався
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
ГоловнаСвіт

ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнер"

Окрім самої компанії, під обмеження підпали вісім осіб.

ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнер"
Фото: СБУ

Європейський союз запровадив  санкції проти російської ПВК "Вагнер" та низки пов'язаних із нею осіб та організацій, які становили загрозу в Лівії, Сирії та в Україні.

Про це повідомляється в Офіційному журналі ЄС, пише "Інтерфакс-Україна".

Під санкції, окрім самої компанії, підпали, зокрема, вісім осіб. Серед них - відзначений як "командувач" Олександр Кузнєцов, якого в ЄС вважають "відповідальним за діяльність групи "Вагнера", яка підриває мир, стабільність та безпеку в Лівії".

Також у списку санкцій фігурує Дмитро Уткін, названий там засновником ПВК "Вагнер". Під його командуванням здійснювалися дії, які "підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України".

Крім того, до списку санкцій потрапив названий у ньому одним із засновників ПВК "Вагнера" Андрій Трошев, який підтримує владу Сирії. Крім того, санкції запровадили також проти Андрія Богатова, одного з основних учасників ПВК,  Дениса Харитонова та Сергія Щербакова, яких у ЄС вважають за співробітників ПВК.

Нагадаємо, Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти ПВК "Вагнер" 25 листопада. У резолюції євродепутати зазначили, що ПВК "Вагнера" та інших воєнізованих підрядників, керованих Росією, слід розглядати як "довірені організації російської держави", що діють на її користь.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також