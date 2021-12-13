ФСБ провела масову облаву на членів неонацистського угрупування, яке в Росії пов'язують з Україною

Федеральна служба безпеки РФ заявила, що провела масову облаву на членів неонацистського угрупування "М.К.У", яке в Росії пов'язують з Україною.

Про це пише "Інтерфакс".

"Проведено оперативно-розшукові заходи та слідчі дії щодо виявлених у 37 регіонах Російської Федерації 106 прихильників українського неонацистського молодіжного угруповання "М.К.У.", створеного громадянином України Красновим Єгором 2000 р.н. (стосовно нього розслідується справа за ч.4 ст.33, ч.2 ст.105 КК РФ, він оголошений у міжнародний розшук), що діє під заступництвом українських спецслужб", - повідомила в понеділок пресслужба ФСБ.

Метою операції нібито було запобігання акції, в рамках якої планувались напади на освітні заклади.

Серед затриманих - три адміністратори інтернет-сторінок цієї організації.

Нагадаємо, що, за даними BBC, Єгор Краснов був затриманий українською поліцією в січні 2020 рок за напад на людину на набережній в Дніпрі. Відтоді він знаходиться в місцевому СІЗО в очікуванні суду.

Протягом року ФСБ кілька разів заявила про затримання громадян РФ за підозрою в причетності до радикального угрупування "М.К.У.", начебто пов'язаного з Україною.

"М.К.У." до 2021 року мало фігурувало в інформаційному просторі. Однак після повернення в січні опозиціонера Олексія Навального з Німеччини прокремлівські медіа почали писати, що за протестами у Москві нібито стоїть саме ця організація разом зі Службою безпеки України.

За визначенням російських ЗМІ, "М.К.У" - це створена у 2018 році в Україні організація неонацистського напрямку під назвою "Маніяки. Культ убивць".