Блінкен: "Північний потік-2" є важелем впливу на Росію

За словами Блінкена, Путін хоче бачити газ, який надходить через цей трубопровід.

"Північний потік-2" дає західним союзникам важелі впливу на Росію, оскільки президент Володимир Путін зацікавлений у забезпеченні надходження газу.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Bloomberg.

"Дуже малоймовірно або важко уявити, що це (запуск “Північного потоку-2” - ред.) станеться, якщо Росія відновить свою агресію проти України", – сказав Блінкен в інтерв’ю телеканалу NBC у неділю.

"Насправді це (газопровід - ред.) - джерело важелів впливу на Росію, оскільки президент Путін хоче бачити газ, який надходить через цей трубопровід", - сказав Блінкен.

Сполучені Штати наполягають на тому, щоб уряд у Берліні зупинив "Північний потік-2", який очікує сертифікації Німеччини, у разі вторгнення Росії в Україну, повідомили минулого тижня люди, знайомі з цим питанням.

Відповідаючи на запитання, чи закриє Німеччина "Північний потік-2", федеральний канцлер Олаф Шольц сказав у середу, що напад на Україну буде "дуже драматичним порушенням правил, яке матиме зовсім інші наслідки".

Нагадаємо, країни "великої сімки" (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) за підсумками зустрічі у Ліверпулі оприлюднили спільну заяву. У документі, серед іншого, сказано, що військова агресія Росії проти України матиме величезні наслідки і дорого обійдеться Москві.