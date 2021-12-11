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У Туреччині випробували перший у світі безпілотник із лазерною зброєю

Дрон здатний нейтралізувати вибухові пристрої без залучення саперів.

Фото: aa.com.tr

Перший у світі безпілотний літальний апарат з лазерною зброєю Eren турецького виробництва здійснив успішні постріли з дистанцій 500, 300 та 100 м.

Про це повідомило агентство Anadolu.

У Міністерстві внутрішніх справ Туреччини заявили, що дрон здатний нейтралізувати вибухові пристрої без залучення саперів.

Висота польоту безпілотника склала 3 тисячі метрів.

Після проходження всіх фаз випробування БПЛА буде передано на озброєння турецьких Збройних сил.

Фото: aa.com.tr

Нагадаємо, на початку 2019 року Україна уклала угоду з турецьким виробником безпілотників Bayraktar TB2. У жовтні 2021 року ЗСУ вперше застосували їх проти артилерії російських найманців на Донбасі.

За повідомленням ЗМІ, тривають перемовини про закупівлю Україною понад двох десятків ударних безпілотників Bayraktar.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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