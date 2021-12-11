Фото: aa.com.tr

Перший у світі безпілотний літальний апарат з лазерною зброєю Eren турецького виробництва здійснив успішні постріли з дистанцій 500, 300 та 100 м.

Про це повідомило агентство Anadolu.

У Міністерстві внутрішніх справ Туреччини заявили, що дрон здатний нейтралізувати вибухові пристрої без залучення саперів.

Висота польоту безпілотника склала 3 тисячі метрів.

Після проходження всіх фаз випробування БПЛА буде передано на озброєння турецьких Збройних сил.

Фото: aa.com.tr

Нагадаємо, на початку 2019 року Україна уклала угоду з турецьким виробником безпілотників Bayraktar TB2. У жовтні 2021 року ЗСУ вперше застосували їх проти артилерії російських найманців на Донбасі.

За повідомленням ЗМІ, тривають перемовини про закупівлю Україною понад двох десятків ударних безпілотників Bayraktar.