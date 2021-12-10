Комплекси закуплені за державним оборонним замовленням на 2021 рік.

Державна прикордонна служба закупила 60 комплексів безпілотних літальних апаратів загальною вартістю майже 50 мільйонів гривень, які з повітря допомагатимуть охороняти кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що комплекси закуплені Адміністрацією ДПСУ за державним оборонним замовленням на 2021 рік. Частина їх уже доставлена у Головний центр підготовки особового складу ДПСУ імені генерал-майора Ігоря Момота.

Загалом вже отримано вісім комплексів до складу яких входять 24 безпілотних літальних апарати з найсучаснішим моніторинговим обладнанням. Ще 12 таких комплексів (36 дронів) планується отримати до кінця року.

Фото: dpsu.gov.ua

"Дані комплекси призначені для здійснення повітряного моніторингу з метою виявлення порушників на віддалених та важкодоступних ділянках державного кордону, здійснення фото та відеофіксації виявлених правопорушень, оперативного реагування на зміни обстановки а також зменшення навантаження на особовий склад", - пояснив начальник інженерно-авіаційної служби безпілотних авіаційних систем авіаційного управління Адміністрації ДПСУ Андрій Коваленко.

До складу кожного комплексу входять три безпілотних літальних апарати DJI Matrice 300 з системами розпізнавання перешкод. Також комплекси включають пульти дистанційного керування, комбіновані підвіси з камерами денного бачення, телевізійними камерами та лазерними далекомірами. Для забезпечення можливості обробки польотної інформації комплекс укомплектований автоматизованим робочим місцем на базі ноутбука та планшета.

Дрони можуть використовуватися в радіусі до 15 км від оператора як вдень, так і вночі, бо комплектуються і оптичними і тепловізійними камерами.

Нагадаємо, вУкраїні планують побудувати завод і налагодити повномасштабне виробництво безпілотників "Байрактар". Виробничі потужності, на яких виробляють безпілотники у Туреччині, є обмеженими, тому турецька сторона зацікавлена у відкритті нового заводу.