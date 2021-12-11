В Італії католицький єпископ потрапив у скандал, бо заявив, що Санта-Клауса не існує

В Італії розгорівся скандал після того, як католицький єпископ Антоніо Стальяно розповів дітям, що Санта-Клауса не існує, а костюм червоного кольору створила компанія Coca-Cola, щоб краще продавати напої.

Про це повідомило неаполітанське видання Сorriere del mezzogiorno.

Виступ єпископа перед дітьми в базиліці Сальваторе в Ното, Сицилія, спричинив обурення батьків. Після заяви Стальяно вони звинуватили його в тому, що єпископ руйнує сімейні традиції. Єпархія, де служить Стальяно, вже попросила пробачення за його слова.

Тим часом сам Стальяно зазначив, що Санта-Клаус не є історичною особистістю, як святий Миколай, який допомагав бідним. Як пояснив єпископ, він намагався сказати, що напередодні різдвяних свят діти повинні перейнятися атмосферою добра і дарувати подарунки бідним.

Святий отець наголосив, що культура споживання та дарування відрізняється від справжнього послання свята Різдва. Антоніо Стальяно заявив, що хоче, щоб діти навчилися відрізняти "справжнє від того, що несправжнє".

Раніше у Німеччині дев'ятирічний хлопчик поскаржився в поліцію на Санта-Клауса, бо дитині не сподобалися подарунки, які приніс йому Санта.