Парламент Республіки Сербської проголосував за початок виходу з армії, правової та податкової системи Боснії і Герцеговини

Парламент Республіки Сербської ухвалив рішення про вихід із армії, правової та податкової системи Боснії і Герцеговини, попри застереження Заходу.

Про це пише Радіо Свобода.

“Члени Народної скупщини 10 грудня проголосували 49 голосами проти трьох за початок процедури виходу цього утворення у складі Боснії і Герцеговини, в якому домінують серби, з боснійської армії, служб безпеки, податкової та судової систем”, – йдеться у повідомленні.

Вони також ухвалили декларацію, яка закликає до розробки нової конституції Республіки Сербської і стверджує, що “всі закони, запроваджені» міжнародним Високим представником у Боснії, “неконституційні”.

Депутати опозиції залишили сесію перед голосуванням.

“Боснія і Герцеговина рухається в напрямку, на який ми не погоджувалися під час підписання Дейтонських угод. Рішення Конституційного суду Боснії і Герцеговини і Суду Боснії і Герцеговини викликають у нас гнів. У нас є відчуття, що Боснія і Герцеговина йде в неправильному напрямку. Компетенції Республіки Сербської змінюються одна за одною”, – сказав лідер боснійських сербів Мілорад Додік депутатам перед голосуванням.

Додік повторив свою заяву, нібито різанини в Сребрениці 1995 року, під час якої близько 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків були вбиті силами боснійських сербів, “не було”.

Міжнародний кримінальний трибунал у колишній Югославії і Міжнародний суд ООН визнали цю різанину геноцидом.Натомість лідер опозиційної Сербської демократичної партії Мірко Сарович звинуватив Додіка в тому, що він веде утворення “катастрофічним” шляхом, який може закінчитися війною.

Протягом багатьох років Додік виступав за відділення боснійських сербів і за те, щоб воно стало частиною сусідньої Сербії.

Його ініціатива набрала обертів влітку, коли призначений Заходом Високий представник запровадив низку законів, що забороняють заперечення геноциду, військових злочинів і прославляння людей, які були засуджені за такі злочини в міжнародних або місцевих судах.

До обов’язків Управління високого представника (УВП) входить нагляд і координація виконання Дейтонської угоди, але його широкі повноваження зробили його об’єктом критики.

УВП не було допущено до парламентського засідання, незважаючи на прохання надати його представникам доступ.“Всі сторони зобов’язані повністю поважати Загальну рамкову угоду про мир. Офіс високого представника вимагає від Національної асамблеї Республіки Сербської поважати мандат ОВП”, – йдеться в повідомленні Офісу.

Після ухвалення закону про геноцид політики Республіки Сербської почали блокувати роботу інституцій державного рівня, зокрема тристороннього президентства, Ради міністрів і Парламентської асамблеї.

Рухи сербського утворення у напрямку відокремлення від Боснії і Герцеговини викликали шквал реакції від західних дипломатів, які намагаються знайти політичне рішення та переконати Додіка змінити курс. При цьому Росія і Сербія негласно підтримують дії Додіка. Він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві минулого тижня.

Сполучені Штати вже наклали заборону на поїздки та заморозили активи Додіка. А чиновники США та Європейського Союзу нещодавно погрожували додатковими санкціями у разі спроби боснійських сербів відокремитися.