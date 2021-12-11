Управління авіації США таки визнало Безоса та Бренсона астронавтами

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) 10 грудня знову змінило критерії отримання "крил астронавта" – нагрудної відзнаки, яку у Штатах вручають учасникам комерційних космічних місій.

Засновник компанії Blue Origin Джефф Безос і британський мільярдер Річард Бренсон, які у 2021 році здійснили перші комерційні польоти у космос, стали одними з останніх володарів "крил астронавтів". Також астронавтами визнано тих, хто цього року був учасником космічних туристичних місій. З наступного року замість вручення цієї нагороди космічних туристів просто заноситимуть до спеціального онлайн-реєстру, повідомили у FAA.

При цьому це рішення не зачепить астронавтів NASA, оскільки вони отримують свої значки та звання від космічного агентства.

Тож разом із мільярдерами відзнаку отримав й актор серіалу "Зоряний шлях" Вільям Шетнер, який зіграв роль капітана Кірка. Нагадаємо, що 90-річний Шетнер літав у космос на кораблі New Shepard компанії Безоса у жовтні цього року. Таким чином, він став найстарішим астронавтом в історії.

У липні FAA змінило критерії отримання нагрудного знака. Щоб вважатися комерційним астронавтом, потрібно бути співробітником визнаної FAA космічної компанії, пройти тренінг, піднятися на висоту вище 80 км над Землею та вчинити певні дії, які важливі "для суспільної безпеки або сприяння безпеці пілотованих космічних польотів".