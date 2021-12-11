Компанія Безоса здійснила третій туристичний політ у космос

Компанія Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса здійснила третій суборбітальний політ із космічними туристами. Мандрівка тривала 11 хвилин.

Цього разу до складу екіпажу увійшли донька американського астронавта Алана Шепарда – Лора Шепард Черчлі та ведучий шоу "Доброго ранку, Америко" Майкл Стрейхен. Разом з ними в ракеті були й ті, хто заплатив за цей політ: голова холдингу Voyager Space Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, голова венчурної компанії Bess Ventures Лейн Бесс та його син Кемерон.

Трансляцію компанія вела на своєму YouTube-каналі.

Запуск ракети було здійснено о 10:02 за часом Східного узбережжя США зі стартового майданчика Corn Ranch на заході штату Техас.

Корабель піднявся до межі між атмосферою Землі та космосом. Там туристи на кілька хвилин опинилися у невагомості.

Після цього капсула з мандрівниками автономно спустилася на Землю за допомогою парашутів. Ракета-носій New Shepard також здійснила успішну посадку.

Другий пілотований суборбітальний політ багаторазовий корабель New Shepard здійснив у жовтні. Серед чотирьох пасажирів був Вільям Шетнер – виконавець ролі капітана Джеймса Т. Кірка у класичній версії культового серіалу "Зоряний шлях" (Star Trek). У віці 90 років Шетнер став найстаршою людиною, яка побувала у космосі.

Космічний політ також здійснили віцепрезидент Blue Origin Одрі Пауерс, колишній інженер NASA та співзасновник Planet Labs Кріс Босхаузен та заступник директора Planet Labs з медико-біологічних наук і охорони здоров’я й співзасновник Medidata Ген де Вріс. Через місяць після польоту на земну орбіту Ген де Вріс загинув унаслідок аварії легкомоторного літака.

Участь у першому суборбітальному польоті заснованої ним компанії Blue Origin Джефф Безос здійснив сам. На борт він запросив свого брата Марка, а також наймолодшого і найстаршого космічних туристів: 18-річного Олівера Демена та 82-річну колишню американську льотчицю Воллі Фанк. Політ тривав 10 хвилин і 10 секунд.