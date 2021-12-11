Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі
Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі
Зеленський не виключив проведення референдуму щодо Донбасу та Криму
Зеленський не виключив проведення референдуму щодо Донбасу та Криму
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Президент Хорватії розкритикував прем'єра через візит в Україну, Зеленський відповів
Президент Хорватії розкритикував прем'єра через візит в Україну, Зеленський відповів
Росія в ТКГ відкинула пропозицію перемирʼя та обміну утримуваними людьми
Росія в ТКГ відкинула пропозицію перемирʼя та обміну утримуваними людьми
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
ГоловнаТехнології

Компанія Безоса здійснила третій туристичний політ у космос

Мандрівка тривала 11 хвилин.

Компанія Безоса здійснила третій туристичний політ у космос
Фото: blueorigin.com

Компанія Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса здійснила третій суборбітальний політ із космічними туристами. Мандрівка тривала 11 хвилин.

Цього разу до складу екіпажу увійшли донька американського астронавта Алана Шепарда – Лора Шепард Черчлі та ведучий шоу "Доброго ранку, Америко" Майкл Стрейхен. Разом з ними в ракеті були й ті, хто заплатив за цей політ: голова холдингу Voyager Space Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, голова венчурної компанії Bess Ventures Лейн Бесс та його син Кемерон.

Трансляцію компанія вела на своєму YouTube-каналі.

Запуск ракети було здійснено о 10:02 за часом Східного узбережжя США зі стартового майданчика Corn Ranch на заході штату Техас.

Корабель піднявся до межі між атмосферою Землі та космосом. Там туристи на кілька хвилин опинилися у невагомості.

Після цього капсула з мандрівниками автономно спустилася на Землю за допомогою парашутів. Ракета-носій New Shepard також здійснила успішну посадку.

Другий пілотований суборбітальний політ багаторазовий корабель New Shepard здійснив у жовтні. Серед чотирьох пасажирів був Вільям Шетнер – виконавець ролі капітана Джеймса Т. Кірка у класичній версії культового серіалу "Зоряний шлях" (Star Trek). У віці 90 років Шетнер став найстаршою людиною, яка побувала у космосі.

Космічний політ також здійснили віцепрезидент Blue Origin Одрі Пауерс, колишній інженер NASA та співзасновник Planet Labs Кріс Босхаузен та заступник директора Planet Labs з медико-біологічних наук і охорони здоров’я й співзасновник Medidata Ген де Вріс. Через місяць після польоту на земну орбіту Ген де Вріс загинув унаслідок аварії легкомоторного літака.

Участь у першому суборбітальному польоті заснованої ним компанії Blue Origin Джефф Безос здійснив сам. На борт він запросив свого брата Марка, а також наймолодшого і найстаршого космічних туристів: 18-річного Олівера Демена та 82-річну колишню американську льотчицю Воллі Фанк. Політ тривав 10 хвилин і 10 секунд.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також