Ердоган назвав соціальні мережі однією з головних загроз демократії

Соціальні мережі, які спочатку сприймалися "символами свободи", згодом перетворилися на одну з основних загроз для демократії.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив на Міжнародному саміті зі стратегічних зв'язків у Стамбулі, повідомляє агентство "Анадолу".

"На тлі зростання проявів віртуального фашизму та потоків брехливої інформації демократично розвинені країни, подібні до Туреччини, повинні зберігати пильність", - сказав Ердоган.

Турецький президент зазначив, що активний розвиток технологій та віртуального простору впливає на формування соціального середовища сучасних суспільств.

"Зі зростанням інтересу до соціальних мереж набирають обертів потоки брехні, сфабрикованих новин та дезінформації. Через відсутність ефективних механізмів контролю за віртуальним простором життя мільйонів людей по всьому світу затьмарюються поширенням хибних новин. Проблема дезінформації вийшла за рамки національної безпеки окремих держав, досягнувши масштабів глобальної загрози безпеці", – сказав Ердоган.

Тому, за його словами, влада Туреччини намагається захистити людей, особливо вразливі верстви суспільства, від "брехні та дезінформації". Він запевнив також, що влада країни це робить, "не порушуючи права громадян на отримання точної та неупередженої інформації".

Як повідомляє DW, уряд Ердогана планує ухвалити закон, який криміналізує поширення фейкових новин та дезінформації в інтернеті. Також документ передбачає створення органу, який регулюватиме діяльність соціальних мереж.

Запропоновані зміни можуть посилити обмеження свободи слова, зазначають правозахисники. Звіт Freedom House про свободу в мережі, опублікований у вересні, охарактеризував Туреччину як "невільну" щодо цього країну. Зокрема, через видалення контенту з критикою уряду та судове переслідування людей, які публікують "небажані" коментарі в соціальних мережах.

Торік у Туреччині ухвалили закон, який зобов'язав платформи соціальних мереж, у яких понад мільйон користувачів, мати законного представника та зберігати дані в країні. За невиконання вимог онлайн-компаніям передбачені штрафи, блокування реклами і скорочення пропускної здатності інтернету до 90%, що фактично призведе до блокування доступу.

Після цього великі соціальні мережі, включаючи Facebook, YouTube та Twitter, відкрили офіси в Туреччині.