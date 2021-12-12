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У Кремлі анонсували нові переговори Путіна і Байдена

Лідери двох країн домовилися провести ще одну зустріч.

У Кремлі анонсували нові переговори Путіна і Байдена
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін і його американський колега Джо Байден під час відеодзвінка 7 грудня домовилися провести ще одну зустріч на тлі напруженості через стягнення російських військ до кордонів України.

Про це повідомляє Reuters.

У відео, оприлюдненому на державному телебаченні, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що лідери двох країн домовилися провести ще один раунд переговорів, можливо, за допомогою відеозв’язку.

Крім того, Путін запропонував Байдену зустрітися особисто на певному етапі.

"Ми обов’язково побачимося, я б дуже хотів, щоб це сталося", - сказав Путін Байдену, йдеться у короткому відео, опублікованому на державному телеканалі "Россия 1".

У Кремлі заявили, що поки рано говорити, коли лідери двох країн зможуть зустрітися особисто.

Нагадаємо, що переговори Путіна і Байдена відбулася 7 грудня на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України.

Відеоперемовини були закритими, тому про їхні результати відомо тільки з коротких офіційних повідомлень. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію". У США натомість нагадують Росії про нові економічні обмеження проти РФ, які неодмінно будуть застосовані в разі ескалації.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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