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Ватикан закликав ОБСЄ почати боротьбу із релігійною дискримінацією

"Християнські громади значною мірою стають жертвами злочинів на ґрунті ненависті та інцидентів, мотивованих антирелігійними забобонами".

Ватикан закликав ОБСЄ почати боротьбу із релігійною дискримінацією
Фото: ЕРА/UPG

Постійний спостерігач Святішого Престолу при ОБСЄ Януш Урбанчик заявив про зростання нетерпимості та дискримінації на ґрунті антисемітизму та релігійних забобонів у Європі.

Як повідомляє Vaticannews, таку заяву він зробив на черговому засіданні Постійної ради організації, яке проходило 9 грудня.

Як наголосив дипломат, останні дані свідчать про те, що "християнські громади значною мірою стають жертвами злочинів на ґрунті ненависті та інцидентів, мотивованих антирелігійними забобонами, навіть у тих країнах, де християни становлять більшість".

Так, у 2020 році в Європі було зареєстровано 980 випадків злочинів на ґрунті ненависті проти християн, що становить майже 25% від загальної кількості подібних злочинів – і це набагато більше, ніж стосовно будь-якої іншої релігійної групи; крім того, це майже на 70% більше, ніж у попередньому році.

Крім того, за словами представника Ватикану, зростає кількість "терактів, злочинів на ґрунті ненависті та інших проявів нетерпимості, спрямованих проти синагог, мечетей, церков, місць поклоніння, цвинтарів та релігійних об'єктів". 

Представник Ватикану підкреслив, що "антихристиянські злочини більше не є маргінальним явищем", тому всі держави-члени покликані "без забобонів та ієрархічної вибірковості" боротися з дискримінацією християн, юдеїв, мусульман та представників інших релігій.

Відтак ватиканський дипломат закликав ОБСЄ розробити конкретні керівні принципи для забезпечення "безпеки християнських громад, на додаток та на основі того, що вже було зроблено" для захисту іудейських та мусульманських громад.

Святіший Престол також закликає ОБСЄ "однаково уважно ставитися до будь-яких форм релігійної нетерпимості та дискримінації", незалежно від того, чи спрямовані вони проти більшості чи меншості. Постійний спостерігач заявив: необхідно виключити будь-який частковий або виборчий підхід до цієї проблеми.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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