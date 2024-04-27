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В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)

Окупанти здійснили пуски зі стратегічної авіації.

В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
Фото: alerts.in.ua

Повітряні Сили повідомляли про крилату ракету, яка рухалася на півночі Київської області.

Також було відомо про пуск ракет зі стратегічної авіації. Борти Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленья" і прямували у Саратовську область.

Тривогу станом на 4 годину ранку оголошено на всій території України, окрім Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Оновлення 4:18 : ракети на Житомирщині, тривогу оголошено на півдні, загроза для всієї території країни.

Оновлення 4:25 : ракети на Вінниччині, курс на Черкащину.

Оновлення 4:38 : ракети на Миколаївщину, нові з Сумщини в бік Чернігівщини.

Оновлення 4:57 : ракети атакують Дніпро, група на Київщині західним курсом, небезпека для Кривого Рогу.

Оновлення 5:12 : зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.

Оновлення 5:38 : були пуски "Кинджалів" в напрямку західних регіонів.

Оновлення 6:01 : відбій тривоги.

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