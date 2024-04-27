В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)

Повітряні Сили повідомляли про крилату ракету, яка рухалася на півночі Київської області.

Також було відомо про пуск ракет зі стратегічної авіації. Борти Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленья" і прямували у Саратовську область.

Тривогу станом на 4 годину ранку оголошено на всій території України, окрім Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Оновлення 4:18 : ракети на Житомирщині, тривогу оголошено на півдні, загроза для всієї території країни.

Оновлення 4:25 : ракети на Вінниччині, курс на Черкащину.

Оновлення 4:38 : ракети на Миколаївщину, нові з Сумщини в бік Чернігівщини.

Оновлення 4:57 : ракети атакують Дніпро, група на Київщині західним курсом, небезпека для Кривого Рогу.

Оновлення 5:12 : зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.

Оновлення 5:38 : були пуски "Кинджалів" в напрямку західних регіонів.

Оновлення 6:01 : відбій тривоги.