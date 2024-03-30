Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці

Ватикан повідомив про те, що понтифік пропустить захід у римському Колізеї, за п'ять хвилин до його початку.

Папа Римський Франциск другий рік поспіль не зміг взяти участь у богослужінні "Хресного шляху" у п'ятницю напередодні Великодня. Лише за 5 хвилин до початку події, яку традиційно приймає римський Колізей, пресслужба Ватикану повідомила про те, що понтифік спостерігатиме за нею вдома.

Як пише Deutsche Welle, рішення було ухвалене в останню мить - про це свідчить те, що для Франциска у Колізеї готували крісло та телеекран для більш зручного спостереження за служінням. Їх прибрали поспішно за декілька митей до початку церемонії.

Ватикан пояснив відсутність 87-річного Папи бажанням зберегти здоров'я перед всенічним бдінням у суботу та святковою месою у неділю, під час якої він має виголосити послання "містові та світу".

Минулоріч Франциск вперше за час понтифікату пропустив богослужіння "Хресного шляху", але тоді не минуло й тижня з часу його виписки із госпіталю після лікування бронхіту.