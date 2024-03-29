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Бельгія виділяє Україні 100 млн євро на обслуговування F-16

Уряд Бельгії схвалив новий пакет допомоги.

Бельгія виділяє Україні 100 млн євро на обслуговування F-16

Сьогодні, 29 березня, уряд Бельгії схвалив 25-й пакет допомоги для України в якому закладені додаткові 100 млн євро для обслуговування винищувачів F-16. 

Про це повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер.

"Рада схвалила 25-й пакет допомоги Україні: €100 млн спрямують на обслуговування та підтримку F16 у рамках Міжнародної коаліції", — ідеться у повідомленні.

  • На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, винищувачі F-16 посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ.
  • У березні Бельгія мала відправити в Данію два двомісні винищувачі F-16, а з березня по вересень 50 бельгійських інструкторів відправляться тренувати українських пілотів.
  • Україна може розгорнути винищувачі F-16 вже в липні, але лише декілька. Для роботи з літаками до літа мають бути готові 12 українських пілотів.
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