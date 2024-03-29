Бельгія виділяє Україні 100 млн євро на обслуговування F-16

Сьогодні, 29 березня, уряд Бельгії схвалив 25-й пакет допомоги для України в якому закладені додаткові 100 млн євро для обслуговування винищувачів F-16.

Про це повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер.

"Рада схвалила 25-й пакет допомоги Україні: €100 млн спрямують на обслуговування та підтримку F16 у рамках Міжнародної коаліції", — ідеться у повідомленні.