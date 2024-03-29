Бельгія виділяє Україні 100 млн євро на обслуговування F-16

Сьогодні, 29 березня, уряд Бельгії схвалив 25-й пакет допомоги для України в якому закладені додаткові 100 млн євро для обслуговування винищувачів F-16.
Про це повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер.
"Рада схвалила 25-й пакет допомоги Україні: €100 млн спрямують на обслуговування та підтримку F16 у рамках Міжнародної коаліції", — ідеться у повідомленні.
- На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, винищувачі F-16 посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ.
- У березні Бельгія мала відправити в Данію два двомісні винищувачі F-16, а з березня по вересень 50 бельгійських інструкторів відправляться тренувати українських пілотів.
- Україна може розгорнути винищувачі F-16 вже в липні, але лише декілька. Для роботи з літаками до літа мають бути готові 12 українських пілотів.