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У березні Україна отримає рекордне бюджетне фінансування від союзників

Загалом ідеться про понад 9 млрд дол.

У березні Україна отримає рекордне бюджетне фінансування від союзників
прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Фото: Макс Требухов

У березні 2024 року Україна отримає рекордне бюджетне фінансування від союзників за весь час війни та за всю історію незалежності.

Про це на засіданні уряду 29 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Мова йде про більш ніж 9 млрд доларів:

  • 4,5 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Facility;
  • 1,5 млрд доларів від Канади;
  • 880 млн доларів від МВФ;
  • 230 млн доларів від Японії.

Також сьогодні на рахунки України надійшло 1,5 млрд доларів від Світового банку. "Це кошти на підтримку політики розвитку (DPL), які ми спрямуємо на соціальні, гуманітарні цілі та відновлення", - додав Шмигаль.

Він додав, що це "надзвичайно важливі ресурси, які дуже допомагають нашому Уряду фінансувати всі критичні видатки бюджету".

  • Нинішні надходження - $1,5 млрд через Світовий банк - це позика на підтримку політики розвитку "Основи зростання" від Японії та Великої Британії, повідомили в українському Мінфіні.
  • Більшість коштів – 984 млн доларів – гарантії японського уряду через цільовий фонд Світового банку Advance Ukraine. Ще 516 млн – гарантії від Британії.
  • Від лютого 2022 до березня 2024 Світовий банк зібрав для України понад 41 млрд доларів США фінансової підтримки. З них майже 35 млрд доларів (станом на 1 березня) держава вже отримала. Кошти надають за різними програмами, зокрема для відбудови від наслідків бойових дій.
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