У березні Україна отримає рекордне бюджетне фінансування від союзників

У березні 2024 року Україна отримає рекордне бюджетне фінансування від союзників за весь час війни та за всю історію незалежності.

Про це на засіданні уряду 29 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Мова йде про більш ніж 9 млрд доларів:

4,5 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Facility;

1,5 млрд доларів від Канади;

880 млн доларів від МВФ;

230 млн доларів від Японії.

Також сьогодні на рахунки України надійшло 1,5 млрд доларів від Світового банку. "Це кошти на підтримку політики розвитку (DPL), які ми спрямуємо на соціальні, гуманітарні цілі та відновлення", - додав Шмигаль.

Він додав, що це "надзвичайно важливі ресурси, які дуже допомагають нашому Уряду фінансувати всі критичні видатки бюджету".