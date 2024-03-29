Україна отримала $1,5 млрд через механізм Світового банку. Це гарантії Британії та Японії

Україна отримала $1,5 млрд через Світовий банк. Це позика на підтримку політики розвитку "Основи зростання" від Японії та Великої Британії, повідомили в Мінфіні.

Більшість коштів – 984 млн доларів – це гарантії японського уряду через цільовий фонд Світого банку Advance Ukraine. Ще 516 млн – це гарантії від Британії.

Держбюджет України отримав 1,4 млрд доларів. Для зниження вартості обслуговування кредиту вирішили капіталізувати відсотки з японських коштів у сумі 99,5 млн.

Україна змогла отримати транш завдяки виконанню восьми необхідних вимог програми. Зокрема, гармонізації митного законодавства з законодавством Євросоюзу та покращення фіскальної політики.

"Ефективна робота Уряду, разом з своєчасною підтримкою від партнерів дозволяють нам підтримувати стабільність фінансової системи, навіть в умовах повномасштабної агресії і щоденного терору зі сторони рф. Вдячний Японії, Великобританії та команді Світового банку, які стоять з Україною пліч-о-пліч від лютого 2022 року. Залучене фінансування буде спрямовано для підтримки ключових пріоритетів держбюджету", – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Цю позику в 1,5 млрд Рада директорві Світового банку схвалила 26 березня.