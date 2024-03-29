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Кінорежисер Крістофер Нолан отримає у Британії лицарський титул

Дружина Нолана, яка є продюсеркою його фільмів, удостоєна титулу дами.

Кінорежисер Крістофер Нолан отримає у Британії лицарський титул
Крістофер Нолан та Емма Томас
Фото: BBC

Тріумфатор цьогорічної церемонії "Оскар" Крістофер Нолан, чий "Оппенгеймер" узяв нагороду за найкращу стрічку, отримає від британського монарха Чарльза ІІІ титул лицаря.

Як повідомляє BBC, також Сполучене Королівство відзначить внесок у кінематограф і дружини Нолана, Емми Томас. Продюсерка більшості фільмів режисера буде удостоєна титулу дами - аналогу лицарства для жінок-підданих у Британії. 

Творчий та сімейний тандем Нолана і Томас стоїть за такими успішними стрічками як "Тенет", "Дункерк", "Темний лицар" та "Інтерстеллар". "Оппенгеймер" став для режисера та продюсерки кульмінацією кар'єри: на "Оскарі" біографічний фільм про винахідника ядерної бомби зібрав аж сім нарогод. Сам Нолан аж із сьомої спроби нарешті отримав статуетку за режисуру - попередні шість номінацій він не вигравав.

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