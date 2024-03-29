Кінорежисер Крістофер Нолан отримає у Британії лицарський титул

Тріумфатор цьогорічної церемонії "Оскар" Крістофер Нолан, чий "Оппенгеймер" узяв нагороду за найкращу стрічку, отримає від британського монарха Чарльза ІІІ титул лицаря.

Як повідомляє BBC, також Сполучене Королівство відзначить внесок у кінематограф і дружини Нолана, Емми Томас. Продюсерка більшості фільмів режисера буде удостоєна титулу дами - аналогу лицарства для жінок-підданих у Британії.

Творчий та сімейний тандем Нолана і Томас стоїть за такими успішними стрічками як "Тенет", "Дункерк", "Темний лицар" та "Інтерстеллар". "Оппенгеймер" став для режисера та продюсерки кульмінацією кар'єри: на "Оскарі" біографічний фільм про винахідника ядерної бомби зібрав аж сім нарогод. Сам Нолан аж із сьомої спроби нарешті отримав статуетку за режисуру - попередні шість номінацій він не вигравав.