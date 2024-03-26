Засновник YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарна" мобілізувався

Засновник YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарна", письменник і перекладач Остап Українець повідомив про мобілізацію до Збройних Сил України.

Наразі він уже перебуває в навчальному центрі. Тепер увесь чоловічий колектив "гуманітарки" мобілізований, написав Українець у Facebook.

"Тобто відео найближчим часом не буде. А книжки будуть, але ясно що повільніше. Всього в Гуманітарці лишилася тільки Катря і на ній видавництво. Я ще не знаю, що буде з моїми поточними перекладами, але мабуть що вони не робитимуться", – сказав він.

Українець додав, що поки що розбирається, в якій саме частині служитиме.