Засновник YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарна" мобілізувався

Засновник YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарна", письменник і перекладач Остап Українець повідомив про мобілізацію до Збройних Сил України.
Наразі він уже перебуває в навчальному центрі. Тепер увесь чоловічий колектив "гуманітарки" мобілізований, написав Українець у Facebook.
"Тобто відео найближчим часом не буде. А книжки будуть, але ясно що повільніше. Всього в Гуманітарці лишилася тільки Катря і на ній видавництво. Я ще не знаю, що буде з моїми поточними перекладами, але мабуть що вони не робитимуться", – сказав він.
Українець додав, що поки що розбирається, в якій саме частині служитиме.
- "Твоя підпільна гуманітарна" – просвітницький канал та видавництво науково-популярної літератури. YouTube-канал має 173 000 підписників.
- Відео проєкту присвячені гуманітарним наукам, зокрема історії та філології.