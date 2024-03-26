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Фільм “Я і Фелікс” вийде в український прокат 11 квітня

Стрічка розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х.

Фільм “Я і Фелікс” вийде в український прокат 11 квітня
Фільм “Я і Фелікс” вийде в український прокат 11 квітня
Фото: Кадр з фільму

Повнометражний ігровий фільм української режисерки Ірини Цілик “Я і Фелікс” вийде в український прокат 11 квітня.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

“Фільм розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х. У центрі сюжету – його стосунки із сім’єю, друзями, першим коханням, і з колишнім контррозвідником Феліксом, який служив під час війни в Афганістані”, - йдеться у повідомленні.

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Ірина Цілик зняла стрічку за мотивами книжки “Хто ти такий?” українського письменника та військовослужбовця Артема Чеха, її чоловіка.

Ця стрічка є першим повнометражним ігровим кіно режисерки.

  • Фільм української режисерки Ірини Цілик “Я і Фелікс / Felix and Me” (міжнародна назва “Rock. Paper. Grenade”) отримав спеціальну нагороду на кінофестивалі Giffoni в Італії. 
  • У конкурсі ігрового кіно на кінофестивалі Ukraina Festiwal Filmowy, який відбувався у Варшаві, почесну грамоту отримав фільм Ірини Цілик “Я і Фелікс”.
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