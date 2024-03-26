Фільм “Я і Фелікс” вийде в український прокат 11 квітня

Повнометражний ігровий фільм української режисерки Ірини Цілик “Я і Фелікс” вийде в український прокат 11 квітня.
Про це повідомила пресслужба Держкіно.
“Фільм розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х. У центрі сюжету – його стосунки із сім’єю, друзями, першим коханням, і з колишнім контррозвідником Феліксом, який служив під час війни в Афганістані”, - йдеться у повідомленні.
Ірина Цілик зняла стрічку за мотивами книжки “Хто ти такий?” українського письменника та військовослужбовця Артема Чеха, її чоловіка.
Ця стрічка є першим повнометражним ігровим кіно режисерки.
- Фільм української режисерки Ірини Цілик “Я і Фелікс / Felix and Me” (міжнародна назва “Rock. Paper. Grenade”) отримав спеціальну нагороду на кінофестивалі Giffoni в Італії.
- У конкурсі ігрового кіно на кінофестивалі Ukraina Festiwal Filmowy, який відбувався у Варшаві, почесну грамоту отримав фільм Ірини Цілик “Я і Фелікс”.