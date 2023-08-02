Український фільм “Я і Фелікс” отримав спеціальну нагороду на кінофестивалі в Італії

Фільм “Я і Фелікс” розповідає про хлопця Тимофія, що росте у провінційному українському місті в 1990-ті роки.

Фільм української режисерки Ірини Цілик “Я і Фелікс / Felix and Me” (міжнародна назва “Rock. Paper. Grenade”) отримав спеціальну нагороду на кінофестивалі Giffoni в Італії.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Стрічку відзначили спеціальною нагородою на 53-му Міжнародному кінофестивалі Giffoni в Італії. Фільм отримав відзнаку The CGS Award (Social-cultural Cineclubs for Young People) — Percorsi Creativi 2023 в категорії “Generator +16”.

"Фільм переконливо зображує історію покинутості та водночас піклування, пов’язану з чітко визначеними та сформованими ролями чоловіків і жінок в Україні 1990-х років. Спільна пристрасть до класичної музики об'єднує життя головного героя, події якого оповідаються через часові еліпси, і життя Фелікса, колишнього солдата, який страждає на посттравматичний стресовий розлад… Гіркі сцени, у яких демонструється гра зі зброєю, повертають до світу втраченого дитинства, заплямованого війною та насильством, про що згадує назва фільму: "Rock. Paper. Grenade", — саме так аргументували відзнаку члени журі.

Фільм розповідає про хлопця Тимофія, котрий росте в 1990-ті роки у провінційному українському місті. Сім’я хлопця складається з вічно втомленої мами, переважно відсутнього батька і бабусі, у якої є дивний бойфренд Фелікс. Це колишній контррозвідник, ветеран війни в Афганістані, він має ПТСР і є алкоголіком. Але коли він тверезий, це найбільш розумна і харизматична людина з усіх, кого Тимофій знає.

Головні ролі у фільмі зіграли український письменник Юрій Іздрик, а також 10-річний Андрій Чередник (син Ірини Цілик і Артема Чеха) та 17-річний Владислав Балюк.

Нагадаємо, Національний конкурс фестивалю Миколайчук OPEN виграла стрічка “Чорнобиль 22” Олексія Радинського. У міжнародному конкурсі переміг фільм “Хто ти, Філіппе?” польського режисера Міхала Квечинського.