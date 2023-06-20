У національному конкурсі чернівецького фестивалю глядацького кіно Миколайчук OPEN перемогла стрічка “Чорнобиль 22” Олексія Родинського. Ця документальна стрічка розповідає про окупацію Чорнобильської АЕС росіянами навесні 2022 року. Вона була створена у рамках проєкту The Reckoning Project: Ukraine Testifies («Свідчить Україна»), який збирає докази воєнних злочинів росіян в Україні й передає дані до міжнародних судів. Режисер отримав фестивальну нагороду та приз $500.

У міжнародному конкурсі перемогу здобув фільм “Хто ти, Філіппе?” польського режисера Міхала Квечинського. Стрічка торкається теми Голокосту та рефлексує над однією з найбільших трагедій в історії людства у незвичний спосіб. В центрі ворожої Німеччини польський єврей вдало видає із себе француза, щоби підступно мститися нацистам у власний спосіб. Фільм отримав статуетку та приз $1000.

Спеціальний приз фестивалю (без грошової нагороди) отримала стрічка “Мій сусід Адольф” ізраїльського режисера Леона Прудовського. Він отримав найбільше балів за глядацьким голосуванням після стрічки “Хто ти, Філіппе?”. Фільм розповідає про самотнього чоловіка на прізвище Польскі, який пережив Голокост; він починає підозрювати, що його новий сусід Адольф Гітлер, який щасливо втік до Колумбії, де і відбувається дія стрічки.

Крім того, особливу відзнаку, запроваджену фестивалем у партнерстві з Південно-Шведською Кінокомісією, отримав фільм “Річниця” Анни Гончарової. Представники переможного проєкту отримають грант на дводенну поїздку в Південну Швецію з можливістю познайомитися з регіональною кіноіндустрією.

Фото: Миколайчук OPEN

Цього року фестиваль Миколайчук OPEN провів конкурс уперше. Переможців визначили через голосування глядачів; підрахунок балів відбувався за пропорційною системою. Нагородна статуетка фестивалю “Залізний Миколайчук” була натхнена образом козака Василя, який втілив актор Іван Миколайчук у стрічці Бориса Івченка “Пропала грамота”. Ця стрічка посідає 12-те місце у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно, створеного в 2021 році Спілкою кінокритиків України.

Під час церемонії нагородження також пройшов аукціон від Українського мистецького фонду, на якому продали підписаний кінематографістами прапор України (за 15 тис.грн), підписана зірковими гостями футболка з мерчем фестивалю (за 20 тис.грн), плитоноска, підписана 21 митцем, які були на минулорічному фестивалі (за 30 тис.грн).

Фото: LB.ua

Крім цього, під час показів протягом фестивалю Український мистецький фонд зібрав 85 тис. Гривень пожертв від глядачів. Зібрані гроші підуть на дрон для актора фільму “Черкаси” Руслана Коваля, який служить у ЗСУ.

Нагадаємо, 2-й фестиваль Миколайчук OPEN проходив з 15 до 20 червня у чернівецькому культурному центрі ім.Миколайчука. Під час фестивалю показали 53 фільми, серед них — 8 українських прем’єр, 23 повні метри і 30 коротких.