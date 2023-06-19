​Мінкульт чекає від КМДА пакет документів, аби розглянути внесення "будинку Грушевського" до Реєстру пам’яток

Наразі цей будинок не перебуває на державному обліку та не був внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Міністерство культури та інформаційної політики готове оперативно розглянути внесення будинку Грушевського" до Реєстру пам’яток.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці відомства.

Але спершу КМДА має надати для цього необхідні документи.

У Мінкульті зазначили, що наразі житловий будинок не перебуває на державному обліку, також його не внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Фото: Віталій Кличко

"Наказом Міністерства культури України від 05.07.2011 «Про затвердження науково-проектної документації щодо меж і режимів використання зон охорони пам’яток та занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» будинок визнано таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України у зв’язку з невідповідністю критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.01", - додали у відомстві.

Щоб занести об'єкт культурної спадщини до Реєстру за категорією місцевого значення, КМВА повинна взяти цей об’єкт на облік - внести його до Переліку об’єктів культурної спадщини. Тоді міська адміністрація повинна направити Міністерству культури необхідний пакет документів.

"Подані документи розглядаються Експертною комісією з питань обліку об’єктів культурної спадщини МКІП. У разі позитивного рішення комісії, МКІП приймає рішення про занесення об’єкта культурної спадщини до Реєстру за категорією місцевого значення", - додали у МКІП.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА готує документи, щоб будинок на Володимирській 21/20, де за легендою Михайло Грушевський проголосив незалежність Української Народної Республіки, отримав охоронний статус.

Декілька років тому, у 2017-му, будинок обнесли парканом і встановили будівельні риштування. Крім того, зʼявився проєкт будівництва на його місці 10-поверхового бізнес-центру. У лютому 2018 в будівлі була пожежа. А днями активіст Дмитро Перов нагадав, що будівля перебуває під загрозою знесення.