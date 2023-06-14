14 червня у Луврі відкрилася виставка «Біля витоків сакрального образу. Ікони з Музею Ханенків». Для найвідвідуванішого музею світу це перший пов’язаний з Україною проект за останні 10 років та перший випадок використання української мови для виставкових матеріалів. До 6-го листопада у залах Лувру будуть виставлені чотири візантійські ікони, датовані VI-VII століттям («Святі Сергій і Вакх», «Святий Іоанн Хреститель», «Богородиця з Дитям» і «Святі Платон і Гликерія») і одна мікромозаїка Святого Миколая кінця XIII століття. Потім ікони будуть досліджувати.

Фото: тш-канал МКІП

В ексклюзивному коментарі для LB.ua координаторка проекту Ольга Апенко пояснила, що йдеться не стільки про порятунок ікон від війни, скільки про амбітну мистецтвознавчу співпрацю:

«Під садами Тюїльрі поруч з Лувром діє єдиний у світі прискорювач елементарних частинок, який використовується для дослідження творів мистецтва. Це унікальна технологія. Саме там відбуватиметься робота над дослідженням ікон з Музею Ханенків. Ми маємо отримати відповіді на важливі мистецтвознавчі запитання, адже досі існує багато білих плям. Ми знаємо, що ці ікони були створені у VI-VII століттях в Єгипті, Константинополі, Сирії або Палестині. Вони дивом пережили іконоборчий період кінця VIII початку IX століття і дожили до нашого часу. Настільки давніх ікон у світі залишилося від 10 до 20 екземплярів. І з них чотири — це ікони з колекції Ханенків. Дослідивши вік деревини, склад фарби і домішки у ній, ми зможемо точно локалізувати і датувати їх. Це фундаментальне знання, і саме в цьому важливість співпраці з Лувром. Це фантастична нагода».

Фото: facebook/Olga Apenko

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Розмови про пошук спільного проекту з Лувром прискорились у жовтні минулого року, коли російська ракета впала у парку Шевченка за кілька метрів від Музею Ханенків. Фінансову підтримку на перевезення взяв на себе Міжнародний альянс із захисту спадщини в зонах конфлікту (Aliph), який з початку повномасштабної війни займається збереженням української спадщини.

Фото: facebook/Olha Sahaidak

Процес юридичного оформлення і перевезення ікон відбувався у повній таємниці і під максимальним захистом: «Ікони залишили Музей Ханенків 10-го травня під військовим супроводом. Подолавши шлях через Польщу і Німеччину, 15-го травня вони прибули до Лувру. Йдеться про надзвичайно давні і цінні витвори мистецтва, тому їхнє перевезення потребувало максимальної уваги і безпеки, — розповів Максиміліан Дюран, директор відділу Візантійського мистецтва у Луврі, який відкриється у 2027 році. — Чотири ікони з Музею Ханенків — це перші приклади світової іконотворчості. Це енкаустика, тобто давня техніка малювання воском по дереву. Ми із трепетом і захопленням зустріли прибуття ікон до Парижа».

Фото: facebook/Olha Sahaidak

У дослідженні ікон братимуть участь мистецтвознавці з України, Італії, Єгипту. «Музей Ханенків — це український еквівалент Лувру. Іншого масштабу, звісно, але з найбільшою в Україні колекцією світового мистецтва, тому ми — побратими і спільний проект дозволить налагодити зв’язки на найвищому рівні. Чудово, що світова спадщина не перечікуватиме у сховищах, а буде дослідженою, побаченою», — пояснила Ольга Апенко.

В українському Міністерстві культури запевняють, що ікони повернуться додому, щойно ситуація це дозволить. Загалом з Музею Ханенків до Лувру було доправлено 16 творів мистецтва. З початку повномасштабного вторгення, Музей Ханенків вже мав досвід співпраці з музеями у Польщі та Литві.

Фото: тш-канал МКІП

Фото: тш-канал МКІП

Фото: facebook/Olha Sahaidak

Фото: facebook/Olha Sahaidak