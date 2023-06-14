Після підриву Каховської ГЕС та обміління Каховського водосховища з-під води з’являються різноманітні історичні та археологічні знахідки. Про це повідомляє Національна спілка археологів України.

Журналіст і блогер Денис Казанський поділився у Фейсбуці фото німецької каски та зброї, зазначивши, що ці знахідки були виявлені у районі Нікополя. В околицях Нікополя також знаходять давній посуд, вироби з металів, корабельні деталі.

Фото: facebook/den.kazansky

У селі Покровському знайшли, ймовірно, рештки Покровської Січової церкви. Як розповідає директорка музею села Покровське Лариса Садовська, у 1734-1775 роках тут була Нова Січ.

Каховське водосховище розташовувалося на особливій території серед українського степу, яка була місцем багатьох історичних подій та отримала назву Великий Луг. Як повідомляють джерела LB.ua, системного державного моніторингу цієї території на предмет історичних та археологічних знахідок наразі не відбувається, адже це небезпечна територія. Тому знахідки потрапляють до випадкових людей чи до “чорних археологів”.

“Прогнозуємо, що незабаром буде сплеск торгів знахідками з цих територій на різноманітних аукціонах,” — кажуть у Спілці археологів.

Фото: facebook/AssociationArchaeologistsUkraine

Фото: facebook/AssociationArchaeologistsUkraine

Фото: facebook/AssociationArchaeologistsUkraine

Нагадаємо, переселенець з Херсона історик Юрій Пословський знайшов на пляжі Одеси візантійську амфору та передав її до Херсонського обласного краєзнавчого музею.