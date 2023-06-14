Латвія надає Україні допомогу для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС

Україна отримає від Латвії електрогенератори, компресори та інше обладнання.

Уряд Латвії вирішив надати Україні додаткову допомогу на подолання наслідків підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС.

Про це повідомив латвійський прем’єр-міністр Кріш’яніс Каріньш.

"Латвія надасть Україні додаткову гуманітарну допомогу у розмірі 430 тисяч євро, щоб допомогти людям, які постраждали від спричиненого Росією руйнування Каховської греблі – електрогенератори, компресори та інше обладнання", – написав Каріньш.

Латвійський прем’єр-міністр наголосив, що підтримка України Латвією непохитна, оскільки перемога - єдиний шлях до миру.

Нагадаємо, Великобританія виділяє 16 млн фунтів для допомоги постраждалим від підриву росіянами Каховської ГЕС.

Також Японія готова надати екстрену гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС та повені, яку це спричинило. Допомога становитиме близько 5 млн доларів та розподілятиметься через міжнародні організації.

А Данія передала аварійне обладнання для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС ДСНС України. Його вартість становить 2,5 млн датських крон (близько 1,5 млн гривень).