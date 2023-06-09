Данія надіслала Україні допомогу для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Все більше країн надсилають Україні допомогу, аби подолати наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.

Данія передала аварійне обладнання для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС ДСНС України. Його вартість становить 2,5 млн датських крон (близько 1,5 млн гривень).

Про це повідомляє пресслужба МЗС Данії.

“Ми вели тісний діалог з українською владою про те, що їй потрібно. Тут ми змогли допомогти з обладнанням, призначеним для боротьби з повенями, що дало змогу українським службам екстреної допомоги ефективно та рішуче реагувати. Це цільовий внесок, який допомагає змінити ситуацію прямо зараз і тут”, – розповів міністр співробітництва в галузі розвитку та глобальної кліматичної політики Ден Йоргенсен.

Зазначається, що Данія передала два насоси великої потужності, 35 наметів для розміщення, три менші човни з транспортними плотами та більший генератор.

Крім того, Данія надіслала 5 цистерн для збору та транспортування води із затоплених районів, а також кілька генераторів загальною вартістю майже 7 млн датських крон (близько 30 млн гривень).

Нагадаємо, Туреччина працює над наданням Україні гуманітарної допомоги у зв'язку з підривом Каховської ГЕС. А Нідерланди скерують допомогу та рятувальне обладнання до тих регіонів України, які постраждали від руйнування греблі Каховської ГЕС. Також допомогу для ліквідації наслідків затоплення Херсонщини передала Польща.