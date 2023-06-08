USAID нададуть фінансову допомогу постраждалим від підриву росіянами Каховської ГЕС

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє фінансування для допомоги постраждалим від підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба USAID Україна.

Зазначається, що 22,5 млн гривень (приблизно 608 тис. доларів) грошової допомоги буде надано понад 1 тис. домогосподарствам, які постраждали від повені.

“Кожне домогосподарство отримає 2 200 гривень (60 доларів США) на людину протягом трьох місяців, загалом до п'яти осіб на домогосподарство в постраждалих районах”, - уточнили в USAID .

Також USAID надає підтримку ДСНС у придбанні та доставці обладнання для очищення води, насосів для відкачування води, рятувального обладнання на воді, а також човнів та човнових моторів.

Агентство також забезпечує населення питною водою та гарячими обідами та планує роздати додаткові пайки найближчими днями.

Крім того, USAID забезпечує пальне для рятувальних операцій та автобуси для евакуації, а також човни.

Нагадаємо, Туреччина працює над наданням Україні гуманітарної допомоги у зв'язку з підривом Каховської ГЕС. А Нідерланди скерують допомогу та рятувальне обладнання до тих регіонів України, які постраждали від руйнування греблі Каховської ГЕС. Також допомогу для ліквідації наслідків затоплення Херсонщини передала Польща.