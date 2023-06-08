Правоохоронці ексгумували на Харківщині тіло вбитого росіянами чоловіка

Загиблий потрапив під обстріл з боку окупантів та отримав смертельні поранення.

Співробітники поліції Харківської області ексгумували тіло чоловіка, який загинув торік внаслідок російської агресії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У травні минулого року мешканець селища Слатине потрапив під обстріл з боку окупантів та отримав смертельні поранення”, - розповіли в поліції.

Місцеві мешканці поховали загиблого на галявині неподалік від житлових будинків.

Слідчі поліції провели огляд, ексгумували тіло 55-річного загиблого та направили на проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Ізюмі Харківської області тривають роботи з ідентифікації тіл, вилучених з масового поховання. На теперішній час з місця масового поховання в Ізюмі вилучено 449 тіл, ідентифікована переважна більшість осіб, залишаються не ідентифікованими 66 осіб.