Росіяни підселяють до своїх військових підрозділів потерпілих від підриву Каховської ГЕС - роблять "живий щит", - Генштаб

Евакуйованих жителів розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені підрозділи російської армії.

На тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни розселяють евакуйованих жителів із затоплених населених пунктів у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Таким чином, загарбники намагаються убезпечитися, прикриваючись цивільним населенням.

Тим часом росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби тут відбулось 26 бойових зіткнень.

Ворог завдав 1 ракетного та 27 авіаударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Натомість українська авіація за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти ворога.

Ситуація на фронті станом на 18.00 8 червня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Білорусі продовжують перебувати окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації;

та оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Білорусі продовжують перебувати окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації; на Сіверському та Слобожанському росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилюють склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Миропілля, Сінне та Северинівка Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Атинське, Безсалівка, Миропілля та Пономаренки Сумської області, а також Красне, Мороховець, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка на Харківщині;

та росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилюють склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Миропілля, Сінне та Северинівка Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Атинське, Безсалівка, Миропілля та Пономаренки Сумської області, а також Красне, Мороховець, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка на Харківщині; на Куп’янському артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області;

артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області; на Лиманському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка Донецької області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка Донецької області; на Бахмутському загарбники намагалися покращити тактичне положення, вели наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мали. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області;

загарбники намагалися покращити тактичне положення, вели наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мали. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області; на Авдіївському противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка Донецької області;

противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка Донецької області; на Мар’їнському українські захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області;

українські захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області; на Шахтарському росіяни здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області;

росіяни здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області; на Запорізькому та Херсонському окупанти продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаційного удару в районі Гуляйполя Запорізької області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам'янське Запорізької області; Берислав, Антонівка Херсонської області та міста Херсон.

Нагадаємо, росіяни обстрілювали Херсон під час евакуації людей із зони затоплення.

Тим часом Україна і ООН домовились про евакуацію з окупованого затопленого лівобережжя Херсонщини, але ще потрібна згода Росії.