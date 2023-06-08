На Бахмутському напрямку росіяни намагаються перейти у наступ, але безуспішно, - Маляр

Тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку.

На Бахмутському напрямку ведуться активні дії українських військ. Тривають бої.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, подекуди окупанти намагаються перейти у наступ, але безуспішно.

"На Куп’янському, Шахтарському напрямках - ворог завдає авіаційні удари, здійснює обстріли. На Авдіївському та Лиманському напрямках противник робить спроби наступати, але безуспішно. На Мар’їнському - тривають бої. Наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат", - розповіла Маляр.

Вона додала, що тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку. А в Запорізькому в районі Оріхова загарбники перебувають в активній обороні.

Нагадаємо, Сили оборони перейшли в наступ на Бахмутському напрямку. Того ж дня львівські десантники знищили російський безпілотний літальний апарат в районі Бахмута.