На Бахмутському напрямку росіяни намагаються перейти у наступ, але безуспішно, - Маляр

На Бахмутському напрямку ведуться активні дії українських військ. Тривають бої.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, подекуди окупанти намагаються перейти у наступ, але безуспішно.
"На Куп’янському, Шахтарському напрямках - ворог завдає авіаційні удари, здійснює обстріли. На Авдіївському та Лиманському напрямках противник робить спроби наступати, але безуспішно. На Мар’їнському - тривають бої. Наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат", - розповіла Маляр.
Вона додала, що тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку. А в Запорізькому в районі Оріхова загарбники перебувають в активній обороні.
Нагадаємо, Сили оборони перейшли в наступ на Бахмутському напрямку. Того ж дня львівські десантники знищили російський безпілотний літальний апарат в районі Бахмута.