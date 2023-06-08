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На Бахмутському напрямку росіяни намагаються перейти у наступ, але безуспішно, - Маляр

Тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються перейти у наступ, але безуспішно, - Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

На Бахмутському напрямку ведуться активні дії українських військ. Тривають бої.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, подекуди окупанти намагаються перейти у наступ, але безуспішно.

"На Куп’янському, Шахтарському напрямках - ворог завдає авіаційні удари, здійснює обстріли. На Авдіївському та Лиманському напрямках противник робить спроби наступати, але безуспішно. На Мар’їнському - тривають бої. Наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат", - розповіла Маляр.

Вона додала, що тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку. А в Запорізькому в районі Оріхова загарбники перебувають в активній обороні.

Нагадаємо, Сили оборони перейшли в наступ на Бахмутському напрямку. Того ж дня львівські десантники знищили російський безпілотний літальний апарат в районі Бахмута.

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