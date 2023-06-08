​Український суд засудив до 15 років тюрми сімох депутатів російської Держдуми, які голосували за визнання "Л/ДНР", - СБУ

Оскільки депутати наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання суд визначив із дня їх фактичного затримання.

Український суд визнав сімох депутатів російської Держдуми винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України і призначив їм 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Серед засуджених - Сардана Авксєнтьєва, Андрій Альохін, Петро Аммосов, Ігор Ананських, Василь Власов, Валерій Гартунг і Андрій Горохов.

Оскільки депутати наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання суд визначив із дня їх фактичного затримання.

Нагадаємо, торік у лютому російські депутати підтримали постанову про звернення до президента Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Через декілька днів вони проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР".

Схожий вирок український суд виніс цьогоріч у березні. Тоді визнали винними 20 депутатів Держдуми РФ.