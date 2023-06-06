Головою ВККС обрали суддю Київського апеляційного суду Ігнатова

Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обраний суддя Київського апеляційного суду Роман Ігнатов.

Про це повідомляє пресслужба ВККСУ.

“6 червня 2023 року на організаційному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обрано голову комісії – Романа Ігнатова, суддю Київського апеляційного суду. За відповідне рішення проголосували 9 членів Комісії”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в засіданні взяли участь 14 членів ВККСУ.

Фото: ВККС

За інформацією на сайті ВРП, Роман Ігнатов після закінчення Саратовської юридичної академії у 1995 році почав роботу на посаді старшого слідчого прокуратури міста Петрозаводська (РФ). У 1996 році він працював юрисконсультом Ленінського відділення №24 Ощадного банку України м. Луганська та слідчим прокуратури Ленінського району Луганська. У 1996 – 1997 роках - був юрисконсультом Ленінського відділення №24 Ощадного банку України м.Луганська та Луганського регіонального управління Промінвестбанку.

З 1997 і до 2003 року він працював на різних посадах в органах прокуратури у Луганській області, зокрема, у 2002 – 2003 роках обіймав посаду заступника прокурора міста Брянки.

У 2003 році Ігнатов призначений суддею Краснолуцького міського суду, де працював до 2009 року, після чого був переведений до Луганського апеляційного суду, де працював до 2014 року. Згодом Ігнатов був переведений до Апеляційного суду міста Києва (починаючи з 2018 року Київський апеляційний суд).

Нагадаємо, що 1 червня Вища рада правосуддя призначила 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це розблоковує роботу ВККС, яка не працювала в Україні з 2019 року.