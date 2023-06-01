Обрано новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Серед членів – екссуддя, що закрив понад 50 справ про нетверезе водіння

Вища рада правосуддя обрала новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Тепер ВВКС має відібрати близько 2500 нових суддів та атестувати ще 2000, тобто фактично оновити корпус суддів на роки вперед. Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

"З одного боку, до ВККС пройшла Людмила Волкова, до якої у нас було чимало питань. З іншого: членами ВККС стали "агенти змін", які зможуть вплинути на дуже важливі рішення", – зазначили в ЦПК.

Повний склад ВККС:

Волкова Людмила

Гацелюк Віталій

Дух Ярослав

Кобецька Надія

Мельник Руслан

Пасічник Андрій

Сабодаш Роман

Сидорович Руслан

Богоніс Михайло

Ігнатов Роман

Кидисюк Роман

Коліуш Олег

Луганський Володимир

Омельян Олексій

Чумак Сергій

Шевчук Галина

Волкова, про яку згадували активісти, на думку активістів Фундації DEJURE, не була чесною на співбесіді у ВРП. У 2015 році було оприлюднено так звані плівки Бабенка – голови апеляційного суду Черкаської області, який погрожував іншому судді цього ж суду Сергію Бондаренку. Бондаренко не ухвалив рішення, якого вимагав Бабенко, у справі щодо приміщення заводу Азот Дмитра Фірташа.

"Волкова ж, як членкиня Ради суддів, у складі робочої групи перевіряла звернення судді Бондаренка про тиск на нього і не знайшла жодних порушень у діях голови суду Бабенка", – нагадали активісти.

На співбесіді Волкову спитали про цей випадок, і вона сказала, що нібито мала довгу особисту розмову з суддею Бондаренком, і той сам погодився з висновком комісії.

"Однак таємне стало явним для Волкової надто швидко. Оскільки співбесіди з кандидатами до ВККС транслюються онлайн, то їх дивився і сам Сергій Бондаренко. Він підтвердив, що дійсно, така розмова була, але… про її суть, за його словами, Волкова збрехала. Він стверджує, що суддя Волкова передала йому побажання голови суду Бабенка та запропонувала перепросити і відкликати скарги, аби Бондаренко зміг надалі працювати в суді. Коли ж Волкова отримала від Бондаренка відмову, комісія просто підготувала висновок про те, що тиску на суддю не було", – зазначили в DEJURE.

Там додали, що до складу ВККС не потрапив жоден представник профільних неурядових організацій. Крім Волкової, сумніви стосовно доброчесності є й щодо Володимира Луганського, який закрив за спливом строків щонайменше 54 справи щодо нетверезого водіння (по 130 ст. КУпАП).

На Луганського навіть склали дисциплінарне провадження за затягування однієї такої справи, але розглянути не встигли, бо він пішов у відставку.

За даними активістів, на співбесіді Луганський заявив, що заяву про звільнення написав ще до відкриття провадження у зв’язку з сімейними обставинами. Однак провадження щодо Луганського було відкрите 5 червня 2020 року, і заяву про звільнення він подав того ж дня.

Нагадаємо, у серпні 2021 президент Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ і очищення ВРП. Ухвалення законопроєкту про ВРП було однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.

Вища рада правосуддя в Україні не працювала з 22 лютого 2022. Тоді одразу 10 членів ВРП пішли з посад, в результаті чого кворум було втрачено, а рада припинила виконувати повноваження. У січні 2023 вдалося обрати членів ВРП, згодом – призначити голову. ВРП ж мала призначити членів ВККС.

У травні цього року зʼясувалося, що фігуранти справи голови Верховного Суду вступили в змову для подальшого впливу на членів Конкурсної комісії та кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів на фінальному етапі конкурсу, але фактів реалізації цього наміру немає.