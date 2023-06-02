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СБУ арештувала акції Оксани Марченко у 7 підприємствах на Одещині на 740 млн гривень

Дружина Медведчука володіла частками у компаніях через низку офшорних структур.

СБУ арештувала акції Оксани Марченко у 7 підприємствах на Одещині на 740 млн гривень

За матеріалами Служби безпеки арештовано акції Оксани Марченко в семи підприємствах припортової інфраструктури в Одеській області.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Мова йде про корпоративні права в АТ “Ексімнафтопродукт”, ПрАТ “Синтез Ойл”, ПрАТ “Синтез Транзит”, ТОВ “Укрлоудсистем”, АТ “Одеснафтопродукт”, ПрАТ “Чорноморський паливний термінал” та ТОВ “Альбіон Коммодітіз”. Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн гривень.

Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави.

Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.

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Нагадаємо, що Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань. Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Санкція статті передбачає покарання до восьми років тюрми.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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