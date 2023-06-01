Саміт БРІКС можуть перенести з ПАР до Китаю через ймовірність арешту Путіна

Влада ПАР ще досі не визначилась, чи арештовувати Путіна, якщо він таки вирішить відвідати саміт. У 2015 році ПАР не арештувала колишнього президента Судану Омара аль-Башира, якого розшукували за звинуваченнями в геноциді.

Південно-Африканська Республіка (ПАР) обмірковує варіанти дій щодо ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС), якщо він прийме запрошення на саміт БРІКС у серпні.

Про це повідомляє Reuters.

Південна Африка, яка є членом МКС, теоретично повинна буде арештувати Путіна за ордером, виданим у березні. Йому інкримінують примусову депортацію українських дітей з окупованої Росією території України. Однак ще до цього, 25 січня, Південна Африка запросила Путіна на саміт БРІКС на 22-24 серпня в Йоганнесбурзі. До складу БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка.

“Чіткого рішення не було”, – сказав Зейн Дангор, глава департаменту міжнародних зв’язків. Він додав, що міністри, які займаються цим питанням, незабаром зустрінуться, щоб розглянути можливі варіанти.

Один із варіантів, який набирає популярності серед південноафриканських чиновників, – попросити попереднього голову групи, Китай, прийняти саміт, сказав високопоставлений урядовець, який говорив на умовах анонімності.

Відповідаючи на запитання, чи візьме Путін участь у зустрічі, у Кремлі у вівторок відповіли, що Росія візьме участь на "належному рівні".

Колишній президент Табо Мбекі, чиї погляди на міжнародні відносини мають велике значення серед урядовців, заявив 25 травня, що саміт навряд чи відбудеться в Південній Африці.

"Через наші юридичні зобов'язання ми повинні заарештувати президента Путіна, але ми не можемо цього зробити", – сказав Мбекі.

Заступник міністра Обед Бапела повідомив британському ВВС у вівторок, що Південна Африка планує ухвалити закон, який надасть Преторії можливість вирішувати, арештовувати чи ні лідерів, яких розшукує МКС.

При цьому представник міністерства юстиції на умовах анонімності сказав, що не вистачить часу, щоб парламент схвалив такий закон до саміту.

Зазначається, що раніше Південна Африка оголосила про свій намір вийти з МКС після протестів проти нездатності заарештувати колишнього президента Судану Омара аль-Башира, якого розшукували за звинуваченнями в геноциді, коли він був присутній на саміті Африканського Союзу в Йоганнесбурзі в 2015 році.

Нагадаємо, нещодавно ПАР пообіцяла імунітет учасникам саміту БРІКС, в якому може взяти участь Путін. При цьому влада ПАР зазначила, що дипломатичний імунітет "не скасовує ордерів, які могли бути видані будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції".