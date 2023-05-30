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ПАР пообіцяла імунітет учасникам саміту БРІКС, в якому може взяти участь Путін

При цьому влада ПАР зазначила, що дипломатичний імунітет "не скасовує ордерів, які могли бути видані будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції".

ПАР пообіцяла імунітет учасникам саміту БРІКС, в якому може взяти участь Путін
Фото: EPA/UPG

Південно-Африканська Республіка пообіцяла дипломатичний імунітет учасникам саміту БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка), в якому може взяти участь Володимир Путін

Про це повідомляє Укрінформ. 

Такий імунітет надається офіційним особам та експертам Організації Об’єднаних Націй, будь-якої спеціалізованої установи чи організації, а також представникам будь-якої держави, що бере участь у міжнародній конференції чи зустрічі, скликаній у Південній Африці.

Імунітети та привілеї, згідно з Конвенцією ООН, дають особі можливість уникнути арешту чи затримання.

Зазначається, що недоторканність поширюватиметься на зустріч міністрів закордонних справ блоку, до якого входять Бразилія, РФ, Індія, Китай та Південна Африка у Кейптауні 1-2 червня.

Імунітет також охоплює саміт очільників держав БРІКС, який заплановано на 22-24 серпня 2023 року в Йоганнесбурзі.

При цьому, як повідомляє Mali Guardian, у ПАР зазначили, що дипломатичний імунітет "не скасовує ордерів, які могли бути видані будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції".

Нагадаємо, ордер на арешт Путіна видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі в березні, оскільки ПАР є підписантом Римського статуту, вона зобов'язана заарештувати Путіна, коли той перебуватиме в країні.

Попри це, ПАР, як нині головуюча країна в БРІКС, офіційно запросила Путіна на саміт, що відбудеться у серпні.

Департамент міжнародних відносин ПАР також шукає юридичний висновок щодо того, як поводитися з ордером на арешт, виданим МКС.

Наразі підтверджено, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ БРІКС у Кейптауні.

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