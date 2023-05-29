Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Камбоджі Хун Сеном.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
“Дякую за принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Відзначив підготовку Камбоджею українських спеціалістів із розмінування. Сподіваюсь на продовження цієї співпраці”, – зазначив президент.
Він розповів главі уряду Камбоджі про українську формулу миру та запросив країну приєднатися до конкретних кроків щодо її реалізації.
Нагадаємо, у січні Камбоджа провела навчання з розмінування для українських саперів з Державної служби України з надзвичайних ситуацій.