Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”

Іран вважає, що президент України за допомогою таких заяв хоче отримати більше західної зброї.

Сьогодні, 27 травня, Тегеран звинуватив президента України Володимира Зеленського в антиіранській пропаганді через його заклики до Ірану припинити постачання безпілотників Росії. Влада Ірану вважає, що ці заяви були спрямовані на залучення більшої кількості зброї та фінансової допомоги від Заходу, пише Reuters.

Зеленський у відеозверненні в середу, 24 травня, закликав іранців зупинити сповзання на "темну сторону історії", постачаючи Москві безпілотники.

Іран спочатку заперечував постачання безпілотників Shahed до Росії, але пізніше заявив, що надав невелику кількість до початку конфлікту. Україна каже, що безпілотники зіграли важливу роль в атаках Росії на міста та інфраструктуру.

“Повторення президентом України безглуздих (delusional) заяв проти Ісламської Республіки Іран відповідає антиіранській пропаганді та медіа-війні, спрямованій на залучення якомога більшої кількості зброї та фінансової допомоги від західних країн”, — заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані.

Україна, за словами Канаані, відмовляється дозволити незалежне розслідування цих тверджень.

Зазначається, що Росія посилила військову співпрацю з Іраном після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Вона визнала, що використовує безпілотники іранського виробництва, але тепер прагне збільшити власне виробництво.

У своєму зверненні в середу Зеленський сказав: “Просте питання полягає в наступному: який ваш інтерес бути співучасником російського терору?.. Ваші шахеди, які щовечора тероризують Україну, означають лише те, що народ Ірану заганяють усе глибше в темну сторону історії”.

Нагадаємо, минулого тижня координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Росія та Іран розширюють співпрацю у сфері оборони, що допоможе Москві продовжити війну. Також таке співробітництво створює загрозу для сусідів Ірану.