НАТО закликає сторони конфлікту до деескалації у Косові

При цьому Сербія засуджує миротворців за неспроможність зупинити "жорстокі дії".

У Косові посилюють безпеку на тлі напруженості з сербською меншиною

Північноатлантичний Альянс, який керує миротворчою місією KFOR у Косові, закликає місцеві інституції до термінової деескалації, а також вирішення поточного конфлікту шляхом діалогу.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на речницю НАТО Оану Лонгеску.

При цьому вона зауважила, що сили KFOR зберігають пильність та забезпечать безпеку в регіоні.

Водночас, за даними Associated Press, на екстреному засіданні Ради безпеки Сербії 27 травня засудили дислокованих у Косові миротворців за їх нібито неспроможність зупинити "жорстокі дії" косовської поліції проти етнічних сербів. Збройні сили Сербії, дислоковані на кордоні з Косовом від п'ятниці, лишаються у найвищій бойовій готовності до наступних наказів президента республіки Александара Вучича.

Тим часом Німеччина Франція, Великобританія, Італія та США висловили занепокоєння щодо попереднього наказу Вучича направити солдатів на кордон з республікою і також закликали всі сторони до максимальної стриманості після заворушень 26 травня.

Зазначається, що 26 травня етнічні серби у Косові протестували проти того, щоб етнічні албанці обійняли там посади мерів, які вони здобули після нещодавніх виборів. Поліція Косова застосувала сльозогінний газ у місті Звечан, населеному переважно сербами, щоб відтіснити демонстрантів.

Близько десяти людей отримали поранення і були доставлені в лікарню в місті Мітровіца. За даними поліції, поранені були і п'ятеро офіцерів, пошкоджені кілька автомобілів. Сербський державний мовник РТС повідомив, що косовська поліція застосувала сльозогінний газ і в інших населених пунктах. У місті Лепосавічі серби почали встановлювати блокпости для протидії правоохоронцям.

Приводом для нового витку конфлікту стали місцеві вибори, які косовська влада провела у квітні в чотирьох містах з сербською більшістю. Однак серби здебільшого бойкотували голосування, що дозволило албанській меншині взяти під контроль місцеві ради, незважаючи на загальну явку менш ніж 3,5 відсотка.

У травні почався процес призначення мерів, попри перестороги з боку ЄС і США.

"Ці дії різко й без потреби загострили напруженість", - зазначив щодо цього держсекретар США Ентоні Блінкен 26 травня.

На його думку призначення мерів підірвали б зусилля США щодо нормалізації відносин між Косовом та Сербією та мали б наслідки для наших двосторонніх відносин з Косовом.

У Косові, що оголосило незалежність від Сербії в 2008 році після десятирічного конфлікту між албанцями та сербською меншиною, досі проживає близько 120 тисяч етнічних сербів - близько 7 відсотків від усього населення. Незалежність республіки досі не визнає половина країн-членів ООН - у тому числі Сербія і Росія.

Нагадаємо, нещодавно два американські сенатори заявили, що Косово має виконати мирну угоду з Сербією, якщо хоче приєднатися до НАТО.