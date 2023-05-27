Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
​У Києві голова Макарівського райсуду насмерть збив нацгвардійця на блокпосту (доповнено)
​У Києві голова Макарівського райсуду насмерть збив нацгвардійця на блокпосту (доповнено)
Календарна реформа: чому це раціонально
Календарна реформа: чому це раціонально
Росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Зруйновано поліклініку і ветеринарну лікарню, є загиблі і поранені
Росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Зруйновано поліклініку і ветеринарну лікарню, є загиблі і поранені
Новим головою Верховного Суду став Станіслав Кравченко. Що про нього відомо та чому були питання до його доброчесності
Новим головою Верховного Суду став Станіслав Кравченко. Що про нього відомо та чому були питання до його доброчесності
​Похід у Росію. Далі буде
​Похід у Росію. Далі буде
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
9 серіалів червня: екранізація Деніела Кіза, новий “Відьмак”, конкурент “Чорнобиля”
9 серіалів червня: екранізація Деніела Кіза, новий “Відьмак”, конкурент “Чорнобиля”
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
ГоловнаПолітика

Китайський спецпредставник не заперечував територіальну цілісність України, - Кулеба

Він додав, що Україна продовжить вести діалог з Китаєм.

Китайський спецпредставник не заперечував територіальну цілісність України, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Голова МЗС Дмитро Кулеба спростував інформацію про те, що китайський посол Лі Хуей пропонував закликати до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.

Про це Кулеба сказав під час свого відеозвернення. 

Очільник українського МЗС зазначив, що після появи даної інформації він зв’язався зі своїми європейськими колегами зі столиць, куди приїздив Лі Хуей, і жоден з них не підтвердив її.

"Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні РФ перебуває. Закликаю вас зберігати холодний розум, здоровий глузд, не реагувати емоційно на кожну публікацію. Ми контролюємо процес, ніхто за спиною України робити проти нас нічого не буде", – сказав міністр.

Він додав, що Україна продовжить вести діалог з Китаєм, але "він вестиметься відповідно до трьох базових принципів": взаємна повага до територіальної цілісності, жодні пропозиції, які передбачають територіальні поступки, Україна розглядати не буде, ніякого замороженого конфлікту.

Підписуйтесь на наш Google News

26 травня видання Wall Street Journal написало, що спецпредставник Китаю Лі Хуей під час поїздки Європою закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території.

Раніше Офіс Президента провів брифінг для Лі Хуея щодо безпекової ситуації в Україні. Тоді китайську делегацію ознайомили з фактами воєнних злочинів РФ. Також їх закликали долучитися до реалізації української формули миру. Кулеба під час зустрічі з Хуеєм наголосив, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій.

Натомість китайський спецпредставник під час візиту до Києва заявив, що панацеї від війни в Україні немає, але сторони мають створити умови для мирних переговорів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies