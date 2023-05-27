Голова МЗС Дмитро Кулеба спростував інформацію про те, що китайський посол Лі Хуей пропонував закликати до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.

Про це Кулеба сказав під час свого відеозвернення.

Очільник українського МЗС зазначив, що після появи даної інформації він зв’язався зі своїми європейськими колегами зі столиць, куди приїздив Лі Хуей, і жоден з них не підтвердив її.

"Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні РФ перебуває. Закликаю вас зберігати холодний розум, здоровий глузд, не реагувати емоційно на кожну публікацію. Ми контролюємо процес, ніхто за спиною України робити проти нас нічого не буде", – сказав міністр.

Він додав, що Україна продовжить вести діалог з Китаєм, але "він вестиметься відповідно до трьох базових принципів": взаємна повага до територіальної цілісності, жодні пропозиції, які передбачають територіальні поступки, Україна розглядати не буде, ніякого замороженого конфлікту.

26 травня видання Wall Street Journal написало, що спецпредставник Китаю Лі Хуей під час поїздки Європою закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території.

Раніше Офіс Президента провів брифінг для Лі Хуея щодо безпекової ситуації в Україні. Тоді китайську делегацію ознайомили з фактами воєнних злочинів РФ. Також їх закликали долучитися до реалізації української формули миру. Кулеба під час зустрічі з Хуеєм наголосив, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій.

Натомість китайський спецпредставник під час візиту до Києва заявив, що панацеї від війни в Україні немає, але сторони мають створити умови для мирних переговорів.