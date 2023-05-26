Глава ОП заявив, що Україна стане членом НАТО, коли дозволятиме безпекова ситуація

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив на зустрічі з представниками ЗМІ у Києві, що Україна стане членом НАТО, коли дозволятиме безпекова ситуація.

Про це йдеться на сайті ОПУ.

За словами Єрмака, усі лідери держав-партнерів мають для ознайомлення проект Київського безпекового договору. Також Україна виступає за напрацювання документа, в основі якого будуть найкращі позиції як Київського безпекового договору, так і пакетів домовленостей, які укладали й ефективно працюють в інших країнах.

Глава ОП додав, що гарантії безпеки діятимуть до моменту вступу України в НАТО. "Амбіції України щодо членства в Альянсі залишаються незмінними, тож триває робота над позиціями задля підтримки нашого євроатлантичного курсу", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що не має "сумнівів, що в перспективі Україна буде членом НАТО". "Але ми реалісти. Розуміємо, що це точно станеться, коли безпекова ситуація дозволятиме", зауважив глава Офісу Президента.

Тим часом наша держава очікує від проведення саміту Альянсу у Вільнюсі фіксації того, що вона перебуває на шляху до вступу в НАТО, а до цього моменту - отримання гарантій безпеки, підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, напередодні генсек Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що немає сенсу обговорювати членство України у НАТО без її перемоги у війні як суверенної нації. Альянс також погодить багаторічну програму для України, яка передбачатиме перехід України від стандартів, доктрин і обладнання радянських часів.

Крім цього, Президент Володимир Зеленський заявив, що останніми місяцями Україна отримала позитивні сигнали від деяких країн, які готові підтримати вступ до НАТО. А в ОПУ повідомили, що на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, члени Альянсу можуть просигналізувати щодо підтримки членства України. Однак поки що жодних точних даних про це немає.