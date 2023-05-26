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Україна посилює співпрацю з НАТО у сфері військових інновацій, - Федоров

Науковці та військові Альянсу надаватимуть експертну підтримку українським розробникам.

Україна посилює співпрацю з НАТО у сфері військових інновацій, - Федоров
Фото: Telegram/Fedorov

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров і заступник генсека НАТО Девід ван Віл домовилися про посилення співпраці України з НАТО у сфері військових інновацій.

Про це Федоров повідомив на свої сторінках у соцмережах.

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За його словами, науковці та військові Альянсу надаватимуть експертну підтримку українським розробникам. Також сторони домовляються, як саме надходитимуть кошти для розвитку сфери. Йдеться про defense-tech кластера Brave1.

"Вже маємо потужний кейс співпраці — систему ситуаційної обізнаності Delta. Вона відображає поле бою в реальному часі та розроблена за стандартами НАТО", - додав віцепрем'єр.

Федоров зазначив, що партнери розуміють переваги України. "Зараз наша держава — місце, де можна розробити, протестувати та масштабувати defense-tech продукти, які зберігатимуть життя військовим та наближатимуть перемогу", - наголосив віцепрем'єр.

Нагадаємо, напередодні Міністерство цифрової трансформації та компанія з розробки програмного забезпечення Palantir підписали меморандум про посилення співпраці. Також Мінцифри та Google запускають безкоштовний курс про штучний інтелект – "Основи АІ".

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