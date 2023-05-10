Європейська інноваційна рада виділить €20 млн на розвиток українських стартапів

Європейська інноваційна рада (ЕІС) виділить €20 млн на розвиток українських стартапів та інноваційних проєктів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

За його словами, проєкт Seeds of Bravery за участі Українського фонду розвитку інновацій вибрали ключовим партнером Євросоюзу.

"Сотні вітчизняних стартапів отримають фінансову допомогу та можливість зрости до міжнародного рівня. Важлива деталь — українські розробки набудуть найкращого європейського досвіду та отримають менторство від топових світових партнерів", - додав віцепрем'єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомляв, що розробники дронів можуть отримати гранти від Фонду розвитку інновацій.

Тим часом в Україні запустили defense-tech кластер BRAVE1, щоб прискорити впровадження оборонних розробок.