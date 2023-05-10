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Європейська інноваційна рада виділить €20 млн на розвиток українських стартапів

Проєкт Seeds of Bravery за участі Українського фонду розвитку інновацій вибрали ключовим партнером Євросоюзу.

Європейська інноваційна рада виділить €20 млн на розвиток українських стартапів
Михайло Федоров
Фото: LB.ua

Європейська інноваційна рада (ЕІС) виділить €20 млн на розвиток українських стартапів та інноваційних проєктів. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

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За його словами, проєкт Seeds of Bravery за участі Українського фонду розвитку інновацій вибрали ключовим партнером Євросоюзу. 

"Сотні вітчизняних стартапів отримають фінансову допомогу та можливість зрости до міжнародного рівня. Важлива деталь — українські розробки набудуть найкращого європейського досвіду та отримають менторство від топових світових партнерів", - додав віцепрем'єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомляв, що розробники дронів можуть отримати гранти від Фонду розвитку інновацій. 

Тим часом в Україні запустили defense-tech кластер BRAVE1, щоб прискорити впровадження оборонних розробок.

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